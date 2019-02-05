#الضالع: مدفعية الجيش اليمني واللجان تستهدف مواقع المرتزقة في جبهة نقيل الخشبة وإصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2019 - 20:17

#الضالع: مدفعية الجيش اليمني واللجان تستهدف مواقع المرتزقة في جبهة نقيل الخشبة وإصابات مباشرة

منذ 2 ساعة 5 February، 2019
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