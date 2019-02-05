مصادر يمنية: ممثلو #الوفد_الوطني في لجنة الأسرى يقدمون مقترحا بالإفراج عن ٤٠٠ أسير من الطرفين كبادرة لإنجاح الاتفاق – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2019 - 17:21

مصادر يمنية: ممثلو #الوفد_الوطني في لجنة الأسرى يقدمون مقترحا بالإفراج عن ٤٠٠ أسير من الطرفين كبادرة لإنجاح الاتفاق

منذ 48 mins 5 February، 2019
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