#جيزان: استهداف تجمعات للجنود السعوديين في #التبة_الحمراء ومحيطها شرق #جبل_جحفان بقذائف المدفعية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2019 - 17:20

#جيزان: استهداف تجمعات للجنود السعوديين في #التبة_الحمراء ومحيطها شرق #جبل_جحفان بقذائف المدفعية

منذ 48 mins 5 February، 2019
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