الرئيس روحاني: نحن نتعرض لضغوط لكن الشعب سيقف صامدا ولن ينتصر الاعداء ابدا ولا يمكن اعادة ايران 40 عاما للوراء – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2019 - 17:20

الرئيس روحاني: نحن نتعرض لضغوط لكن الشعب سيقف صامدا ولن ينتصر الاعداء ابدا ولا يمكن اعادة ايران 40 عاما للوراء

منذ 51 mins 5 February، 2019
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