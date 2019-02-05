الرئيس روحاني: نحن نتعرض لضغوط لكن الشعب سيقف صامدا ولن ينتصر الاعداء ابدا ولا يمكن اعادة ايران 40 عاما للوراء – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 5 2019 - 17:20
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
05 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا سيتم تفعيل إجراءات للردع والرد القاطع
وليد المعلم بعد لقاء شمخاني: الحكومة السورية تعتبر أن من واجبها الحفاظ على أمن القوات الإيرانية على الأراضي السورية
معاريف: نتانياهو يلتقي الرئيس بوتين بموسكو في الـ 21 من الشهر الجاري لبحث "الوضع في سوريا وتعزيز التنسيق بين الجيشين"
الرئيس الشيخ روحاني: لا يرضى أي عراقي ولا أي إيراني ببقاء القوات الأميركية في العراق للتجسس على الجمهورية الإسلامية
الشيخ روحاني: الشعب الإيراني سيقف صامداً رغم الضغوط ولن ينتصر الأعداء أبداً ولا يمكن إعادة إيران 40 عاماً إلى الوراء
رئيس تحالف الفتح هادي العامري: نرفض التواجد الأميركي البري في العراق ولن نسمح بإقامة قواعد أميركية في البلاد
وزير الدفاع الروسي: روسيا ستطور نموذجاً من منظومة كاليبر يطلق من البر وصاروخاً بعيد المدى يفوق سرعة الصوت
أردوغان: اعتراف الدول الغربية بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً لفنزويلا ينتهك مبادئ الديموقراطية والقانون الدولي
مصادر يمنية: ممثلو الوفد الوطني في لجنة الأسرى يقترحون الإفراج عن 400 أسير من الطرفين كبادرة لإنجاح اتفاق التبادل
محمود عباس: لم نكلف أحداً بالتفاوض نيابة عنا وأميركا لم تعد مؤهلة للقيام بدور الوساطة لانحيازها لصالح "إسرائيل"
أفغانستان: مقتل 26 شخصاً معظمهم جنود وعناصر شرطة في هجوم تبنته حركة طالبان على قاعدة عسكرية شمالي البلاد
وسائل إعلام مصرية: لجنة برلمانية تقر تعديلات على الدستور تتضمن تمديد الولاية الرئاسية إلى ست سنوات
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تزور بروكسل الخميس لبحث البريكست مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر
حزب الله يقيم مهرجاناً بعنوان "أربعون ربيعاً" في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران يتحدث فيه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأربعاء 6 شباط عند 18:30 في مجمع سيد الشهداء (ع)
انطلاق حملة تجهيز مجاهد.. للمساهمة عبر مكاتب ومندوبي هيئة دعم المقاومة الإسلامية وجميع فروع مؤسسة القرض الحسن
الرئيس روحاني: نحن نتعرض لضغوط لكن الشعب سيقف صامدا ولن ينتصر الاعداء ابدا ولا يمكن اعادة ايران 40 عاما للوراء
منذ 51 mins
5 February، 2019
التعليقات
ذات صلة
نواف الموسوي: نسعى لحماية المرأة والاستفادة منها حيث يمكن بكل القطاعات
مصادر يمنية: ممثلو #الوفد_الوطني في لجنة الأسرى يقدمون مقترحا بالإفراج عن ٤٠٠ أسير من الطرفين كبادرة لإنجاح الاتفاق
#جيزان: استهداف تجمعات للجنود السعوديين في #التبة_الحمراء ومحيطها شرق #جبل_جحفان بقذائف المدفعية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}