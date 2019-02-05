الرئيس الإيراني: لا يرضى أي عراقي ولا اي إيراني ببقاء القوات الاميركية في العراق للتجسس على ايران – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2019 - 17:20

الرئيس الإيراني: لا يرضى أي عراقي ولا اي إيراني ببقاء القوات الاميركية في العراق للتجسس على ايران

منذ 52 mins 5 February، 2019
أخبار موقع المنار

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