اجتماع للجنة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى اليمنيين في عمّان

عُقد اجتماع لجنة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بين الوفد الوطني اليمني ووفد موالي الرياض بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير في العاصمة الأردنية عمان.

وافتتحت الجلسة الافتتاحية بكلمة للمبعوث الأممي ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدا فيها على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الأسرى.

بدورة ألقى رئيس لجنة شؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى كلمة الوفد الوطني، نقل فيها للمبعوث الأممي ورئيس اللجنة للصليب الأحمر استياءه من إفادة الطرف الآخر.

وسيعقد الطرفان جلسات مغلقة كلا على حدة مع فريق أممي برئاسة نائب المبعوث الأممي معين شريم وممثلين عن الصليب الأحمر في وقت لاحق.

وكان المرتضى قد ذكر، أمس الاثنين، إنه ستعقد أولى جلسات اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في العاصمة الأردنية عمّان الثلاثاء تحت إشراف مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأعرب المرتضى عن أمله أن تكون الجلسات مثمرة وأن يكون الطرف الآخر جاهزاً للكشف عن مصير الأسرى “لكي يتم التوقيع على القوائم النهائية للأسرى والتنفيذ الفعلي للاتفاق بيننا وبينهم”.

وكانت الأمم المتحدة قد أوضحت، أمس الاثنين أن ممثلي صنعاء ومرتزقة الرياض سيجتمعون في جولة جديدة من المباحثات بين الجانبين حول اتفاق الأسرى، وأن اللجنة الإشراقية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى ستقوم بمناقشة الخطوات المتخذة من قبل الأطراف للوصول لقوائم الأسرى النهائية للمضي قدما لتنفيذ الاتفاق.

المصدر: موقع المسيرة