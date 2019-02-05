قوى الامن الداخلي: ضبط 948 مخالفة سرعة زائدة امس عن طريق الرادار (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 5 2019 - 10:13

قوى الامن الداخلي: ضبط 948 مخالفة سرعة زائدة امس عن طريق الرادار (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 35 mins 5 February، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة