قوى الامن الداخلي: ضبط 948 مخالفة سرعة زائدة امس عن طريق الرادار (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2019 - 10:13
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: ندعو أنفسنا وجميع القوى السياسية الى الهدوء بعد تشكيل الحكومة بدل السجالات
السيد نصرالله: أمام الحكومة استحقاقات ورهانات كبيرة خاصة أن طبيعة الملفات التي ستعالجها على درجة عالية من الأهمية
السيد نصرالله: المؤشر الحقيقي لعمل الحكومة هو انها ستذهب الى مكافحة الفساد والهدر المالي أم انها ستواصل بهذا السياق ؟
السيد نصرالله: لتوزيع المشاريع المطروحة في الحكومة على الوزراء قبل وقت كاف لدراستها والمطلوب وضع دراسات وحلول للمشاكل
السيد نصرالله: الأمور في الحكومة غير خاضعة لأقلية أو أكثرية بل للنقاش والأمور مفتوحة داخل مجلس الوزراء
السيد نصرالله: وزير الصحة هو وزير لكل اللبنانيين وما يهمنا في الوزارة هو موضوع الاستشفاء وملف تخفيض كلفة الدواء
السيد نصرالله: قضية وزارة الصحة يجب ألا تكون موضع قلق لأحد والوزارة ستكون في خدمة جميع اللبنانيين
السيد نصرالله: نتنياهو يحرض على الحكومة ويدعي انها حكومة حزب الله وكذلك البعض بالداخل وهذا كذب على الناس
السيد نصرالله: التفاهم مع التيار الوطني الحر عام 2006 خطوة تاريخية أسست لمرحلة جديدة وأحبطت أهداف العدوان
السيد نصرالله: طبيعة العلاقة مع حركة أمل أعمق من أي خلافات أو تباينات كذلك الامر بالنسبة للتيار الوطني الحر
السيد نصرالله: الإحتفال بذكرى 40 عاما على انتصار الثورة في ايران يثبت فشل الرهانات الامريكية على فشلها
فلسطين المحتلة: وزير الزراعة الإسرائيلي أوري ارئييل يقتحم المسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين
توغل 6 جرافات عسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي الى مسافة محدودة شرقي مدينة دير البلح وسط غزّة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 25 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
الجيش السوري يوجه ضربات مدفعية على مواقع المسلحين في أطراف بلدة قلعة المضيق بريف حماة الشمالي الغربي
مجلس الشيوخ الأميركي يؤيد بغالبية عظمى المشروع المطروح الذي يتحدى خطط ترامب بالانسحاب من سوريا وأفغانستان
الخارجية الأميركية تطالب حلفاءها باستعادة أسرى "داعش" المحتجزين لدى "قسد"
الخارجية الإيرانية: دخول القوات الأميركية إلى العراق أمر غير مشروع وبقاؤها خطأ استراتيجي
الخارجية الإيرانية: أوروبا تحولت إلى موطن نشاط حر للجماعات الإرهابية والمجرمة المعروفة أمام العالم
الرئيس الفنزويلي يصف كلام الرئيس الأميركي حول إرسال قوات عسكرية إلى بلاده بالأمر الجنوني وغير الشرعي
مقتل 14 مدنيا في هجوم شمالي بوركينا فاسو على يد عناصر تابعة لخلايا إرهابية
حزب الله يقيم مهرجاناً بعنوان "أربعون ربيعاً" في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران يتحدث فيه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأربعاء 6 شباط عند 18:30 في مجمع سيد الشهداء (ع)
انطلاق حملة تجهيز مجاهد.. للمساهمة عبر مكاتب ومندوبي هيئة دعم المقاومة الإسلامية وجميع فروع مؤسسة القرض الحسن
قوى الامن الداخلي: ضبط 948 مخالفة سرعة زائدة امس عن طريق الرادار (الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 35 mins
5 February، 2019
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