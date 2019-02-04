الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر يعلن قصف “تجمع للمعارضة التشادية” في جنوب ليبيا

أعلن “الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده المشير خليفة حفتر الاثنين أنه وجه ضربات جوية الاحد استهدفت مواقع للمعارضة التشادية في جنوب ليبيا، في اطار عملية اطلقت منتصف الشهر الماضي ضد “مجموعات ارهابية ومجرمين”.

وافاد متحدث باسم هذا الجيش أن الطائرات ضربت الاحد “تجمعا للمعارضة التشادية وحلفائها” في جنوب ليبيا. وتابع المتحدث نفسه طالبا عدم الكشف عن اسمه أن “المرتزقة التشاديين تكبدوا خسائر فادحة في الرجال والعتاد” في منطقة مرزق جنوب ليبيا.

ولم يعرف بعد ما اذا كانت هذه الضربات التي استهدفت الاحد مواقع للمعارضين التشاديين لها علاقة بقيام الطيران الفرنسي الاحد بقصف مواقع لمجموعات تشادية معارضة ايضا.

وكان “الجيش الوطني الليبي” أعلن منتصف كانون الثاني/يناير الماضي انطلاق عملية عسكرية “لتنظيف الجنوب من المجموعات الارهابية والمجرمين”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية