الرئيس العراقي يصادق على الميزانية الاتحادية لعام 2019

صادق رئيس جمهورية العراق برهم صالح، على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعام 2019، مؤكدا ضرورة تأمين الخدمات الإنسانية لجميع المواطنين.

وشدد صالح، على أهمية البدء بمرحلة البناء والإعمار، مثمنا الجهود التي أسهمت في إعداد مشروع الموازنة ودراسته وتشريعه سواء من جانب الحكومة أو مجلس النواب.

ووافق البرلمان العراقي، في الرابع والعشرون من شهر يناير الماضي، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019.

وتقدر الموازنة، الإيرادات بقيمة 106 تريليونات دينار (88.5 مليار دولار)، فيما قدرت النفقات بـ 133 تريليون دينار (111.5 مليار دولار)، وإجمالي عجز الموازنة بلغ 27 تريليون دينار (23 مليار دولار).‎

وقدرت الموازنة حساب الإيرادات على أساس برميل النفط بسعر 56 دولارا، وبمعدل تصدير 3 ملايين و880 ألف برميل يوميا.

ولم يتحدث البيان الصادر، أو بيانات سابقة للحكومة والبرلمان بشأن مشروع الموازنة، عن قنوات الاقتراض لسداد الفجوة بين الإيرادات المالية والنفقات.

وأقر العراق ميزانية 2018 بعجز بلغ 11 مليار دولار.

المصدر: وكالات