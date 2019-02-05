روسيا تسمح لدبلوماسيين بريطانيين بزيارة ويلان المتهم بالتجسس

زار دبلوماسيون بريطانيون، اليوم الاثنين، بول ويلان الحامل لـ 4 جنسيات (بريطانية أمريكية كندية إيرلندية)، المحتجز في روسيا بتهمة التجسس، ويتوقع أن يزوره أيضا دبلوماسيون أمريكيون.

وقال شقيق المحتجز، ديفيد ويلان، في تصريح لوكالة “إنترفاكس” الروسية: “الدبلوماسيون زاروا بول الخميس 31 يناير، وهذه الزيارة كانت الأولى لممثلي بريطانيا منذ طلبهم أوائل يناير إمكانية الوصول إلى بول”.

وأضاف أن موظفي سفارة المملكة المتحدة لدى موسكو أبلغوا أقرباءه بأن إدارة سجن التوقيف الذي يحتجز فيه ويلان تواصلت مع طبيبه وأتاحت له تسلم الأدوية الضرورية.

وفي حديث لوكالة “تاس”، ذكر ديفيد أن “موظفي السفارة الأمريكية حصلوا على سماح من السلطات الروسية بزيارة بول يوم 5 فبراير”، مضيفا أن شقيقه من المتوقع أيضا أن يزوره يوم الخميس المقبل هو ومحاميه.

وأعلنت مصلحة الأمن الفدرالية الروسية عن احتجاز ويلان يوم 28 ديسمبر في موسكو خلال قيامه بأنشطة تجسس، وفتحت لاحقا قضية جنائية بحقه، ويواجه عقوبة تتراوح بين 10 و20 سنة من السجن.

المصدر: وكالات