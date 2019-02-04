المرتضى: الثلاثاء أولى جلسات اللجنة المشرفة على اتفاق الأسرى في عمّان بحضور أممي

قال رئيس لجنة الأسرى عبدالقادر المرتضى إنه ستعقد أولى جلسات اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في العاصمة الأردنية عمّان غدا الثلاثاء تحت إشراف مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأعرب المرتضى أن تكون الجلسات مثمرة وأن يكون الطرف الآخر جاهزاً للكشف عن مصير الأسرى “لكي يتم التوقيع على القوائم النهائية للأسرى والتنفيذ الفعلي للاتفاق بيننا وبينهم”. وأشار المرتضى إلى أنه سيحضر الجلسة الافتتاحية كلا المبعوث الأمم مارتن غريفيث ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير. كما لفت إلى أنه سيوضح بعد انتهاء الجلسة للرأي العام مخرجات الجلسة الأولى.

المصدر: المسيرة نت