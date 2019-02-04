الخارجية الروسية تبعث مذكرة إلى سفارة فرنسا بسبب اتهامات ماكرون لـ ” آرتي”

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية قد أرسلت مذكرة إلى السفارة الفرنسية بسبب نشر معلومات في وسائل الإعلام، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن عن “تدخل” قناة ” آرتي” في احتجاجات “السترات الصفراء” ، وتأمل الوزارة في معرفة ما قاله ماكرون بالضبط.

وأشارت زاخاروفا: “وفقا لهذا المنشور، وصف ممثلي” السترات الصفراء “، الذين يتحدثون عبر وسائل الإعلام، آسفة على الاقتباس بـ” البلهاء “، واتهم مجددا وسائل الإعلام الروسية، ولا سيما ” آرتي” و” سبوتنيك”، بأنهم دعاة “.

وقالت زاخاروفا : “ومع ذلك، فإن المنشور حقيقي. ولكن للتأكد من أن الرئيس الفرنسي تحدث بهذه الكلمات، ووجه دقة اقتباس الصحيفة، فقد أرسلت وزارة الخارجية اليوم مذكرة دبلوماسية رسمية إلى السفارة الفرنسية في موسكو تطلب توضيح الموقف الرسمي لباريس بشأن هذه المسألة: ما إذا كانت مثل هذه التصريحات قد حدثت وما يرتبط بها، وما هو المقصود بالضبط وما إذا كان هذا المنشور يمكن النظر إليه مع الاقتباسات من كلمات رئيس فرنسا كموقف رسمي للدولة”.

المصدر: سبوتنيك