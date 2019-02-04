المغلس يوضح آخر تطورات تنفيذ اتفاق السويد في الحديدة

أوضح عضو الوفد الوطني اليمني سليم المغلس أن “فريق إعادة الانتشار التابع للجيش واللجان الشعبية قدم مقترحا لإعادة الانتشار بمحافظة الحديدة يتضمن حلولاً منصفة تحمل منطقا عسكريا مطمئن لجميع الأطراف”.

وقال المغلس في حديث له الاثنين إن “خطة اعادة الانتشار تضمنت اعادة انتشار مقاتلي الطرفين الى مسافة ٣٠ كيلومتر، مقسمة على مرحلتين حسب اتفاق السويد المرحلة الاولى اعادة الانتشار من الموانئ والمناطق الحرجة ١٥ كيلو، والمرحلة الثانية استكمال الانتشار من المدينة ١٥كيلو فتكون قوات الطرفين على بعد ٣٠ كيلو من المدينة”، وأضاف “بخصوص المدفعية والدبابات والعربات يعاد انتشارها الى مسافة ٥٠ كيلومتر مقسمة بين المرحلتين كل مرحلة مسافة ٢٥ كيلو”.

وأشار المغلس إلى أن “فريق تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي رفض هذا المقترح رغم ماتسم به من انصاف ومنطق عسكري مطمئن للجميع”، ولفت الى أن “من غير المنطقي ما يطرحه وفد تحالف العدوان من اعادة انتشار صوري لقواته وحديثه حول مسافة الكيلو متر الواحد فقط (قد يزيد او ينقص) في المرحلة الاولى مقابل اعادة انتشار قواتنا ١٥كيلو”، واضاف ان “مثل هكذا انتشار بهذه المسافة ماهي الا خطوة شكلية غير مجدية عسكريا وضعوها من باب محاولة الخداع استعدادا لهجوم عسكري مباغت على المدينة، خصوصا مع استمرار التعزيزات والتحصينات والتجهيزات التي يعدها في الحديدة”.

المصدر: موقع انصار الله