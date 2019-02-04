الدنمارك تطرد موظفين في هواوي وتحذير نروجي من المجموعة

أمرت الدنمارك بطرد موظفين يعملان لدى مجموعة “هواوي” الصينية العملاقة للاتصالات نظرا لعدم امتلاكهما الأوراق اللازمة للإقامة والعمل في البلاد،وفق ما أعلنت الشرطة الاثنين.

وبشكل متزامن، أصدر جهاز الاستخبارات النروجي الاثنين تحذيرا بشأن هواوي،وقال مصدر في شرطة العاصمة الدنماركية لوكالة فرانس برس إن “شرطة كوبنهاغن نفذت عملية تدقيق روتينية لتصاريح العمل والإقامة” في مكاتب هواوي.

وأضاف المصدر نفسه أن شخصين لم تكشف هويتاهما، لم تكن بحوزتهما الأوراق المناسبة للإقامة والعمل في الدنمارك، فصدر أمر بمغادرتهما البلاد.

المصدر: وكالات