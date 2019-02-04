السيد نصر الله: نحن نعتبر انفسنا من اوائل المعنيين بانتصار الثورة الاسلامية الايرانية وندعو الجميع خاصة اهالي الضاحية الجنوبية لبيروت للحضور في احتفال ذكرى الثورة بما يليق بالعام الـ40 للانتصار – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2019 - 19:53

السيد نصر الله: نحن نعتبر انفسنا من اوائل المعنيين بانتصار الثورة الاسلامية الايرانية وندعو الجميع خاصة اهالي الضاحية الجنوبية لبيروت للحضور في احتفال ذكرى الثورة بما يليق بالعام الـ40 للانتصار

منذ 1 ساعة 4 February، 2019
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