ادارة الجمارك توضح: اموال المراقب الجمركي حصل عليها من مخصصاته

يهم المديرية العامة للجمارك ان توضح ان المعلومات التي طرحت اليوم في وسائل الاعلام والاساءة المباشرة التي تعرض لها المراقب الجمركي نادر ابي نادر حول الاموال التي وجدت بحوزته فهي تخرج عن الموضوع الذي اوقف على اساسه والذي كنا قد اوضحناه في بيان سابق من انه طبق الاجراءات والتعليمات القانونية .

وعليه ما يتم تداوله حول وجود مبلغ 4500 دولار اميركي و3.5 مليون ليرة .

اولا: حسب عائلة المراقب الجمركي ان المبلغ الذي وجد بالدولار هي اموال استلمها نادر ابي نادر من والده لدفعها مقابل تسوية نزاع بحيث كان من المفترض ان يلاقي محامية الخصم وقد ابلغ التحقيق الاسم وهناك مسودة حل نزاع بينهم وهذه المعطيات ثبتت في التحقيق .

ثانيا: ان المبلغ الذي وجد بالليرة اللبنانية معه هي عبارة عن اموال قبضها من ادارة الجمارك كتوزيعات شهرية للموظفين وهناك جداول نظامية بها صادرة عن الادارة باسماء الموظفين وايصالات موقعة منهم وقد ابرزت في التحقيق.

ثالثا: تحتفظ ادارة الجمارك بحقها باستتباع جميع الاجراءات القانونية لتبيان هوية مسرب الاجراءات القضائية والتي سببت اساءة كبيرة للمراقب الجمركي”.

المصدر: الوكالة الوطنية