ادارة الجمارك توضح: اموال المراقب الجمركي حصل عليها من مخصصاته – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 4 2019 - 19:52

ادارة الجمارك توضح: اموال المراقب الجمركي حصل عليها من مخصصاته

منذ 59 mins 4 February، 2019
الجمارك اللبنانية
لبنان

يهم المديرية العامة للجمارك ان توضح ان المعلومات التي طرحت اليوم في وسائل الاعلام  والاساءة المباشرة التي تعرض لها المراقب الجمركي نادر ابي نادر حول الاموال التي وجدت بحوزته  فهي تخرج عن الموضوع الذي اوقف على اساسه والذي كنا قد اوضحناه في بيان سابق من انه طبق الاجراءات والتعليمات القانونية .

وعليه ما يتم تداوله حول وجود مبلغ   4500 دولار اميركي  و3.5 مليون ليرة .

اولا: حسب عائلة المراقب الجمركي ان المبلغ الذي وجد  بالدولار هي اموال استلمها نادر ابي نادر من والده لدفعها  مقابل تسوية نزاع بحيث كان من المفترض ان يلاقي محامية الخصم وقد ابلغ التحقيق الاسم وهناك مسودة حل نزاع بينهم  وهذه المعطيات ثبتت في التحقيق  .

ثانيا: ان المبلغ الذي وجد بالليرة اللبنانية معه هي عبارة عن اموال قبضها من ادارة الجمارك كتوزيعات شهرية للموظفين  وهناك جداول نظامية بها صادرة عن الادارة باسماء الموظفين وايصالات موقعة منهم وقد ابرزت في التحقيق.

ثالثا: تحتفظ ادارة الجمارك بحقها باستتباع جميع الاجراءات القانونية لتبيان هوية مسرب الاجراءات القضائية والتي سببت اساءة كبيرة للمراقب الجمركي”.

المصدر: الوكالة الوطنية

التعليقات

ذات صلة