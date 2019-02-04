السيد نصر الله: الثورة الاسلامية في ايران بقيادة الامام الخميني غيرت مجرى التاريخ والمنطقة ولها علاقة بمصير فلسطين والمقاومة ومصير المنقطة ووجودنا وثقافتنا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2019 - 19:53
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: ندعو أنفسنا وجميع القوى السياسية الى الهدوء بعد تشكيل الحكومة بدل السجالات
السيد نصرالله: أمام الحكومة استحقاقات ورهانات كبيرة خاصة أن طبيعة الملفات التي ستعالجها على درجة عالية من الأهمية
السيد نصرالله: على الحكومة وضع الأولويات في معالجة الملفات خاصّة أن هناك مخاوف من مخاطر انهيارات مالية
السيد نصرالله: يجب على الحكومة مكافحة الفساد والهدر المالي وهذا من مسؤولية الحكومة مجتمعة
السيد نصرالله: المؤشر الحقيقي لعمل الحكومة هو انها ستذهب الى مكافحة الفساد والهدر المالي أم انها ستواصل بهذا السياق
السيد نصرالله: لتوزيع المشاريع المطروحة في الحكومة على الوزراء قبل وقت كاف لدراستها والمطلوب وضع دراسات وحلول للمشاكل
السيد نصرالله: الأمور في الحكومة غير خاضعة لأقلية أو أكثرية بل للنقاش والأمور مفتوحة داخل مجلس الوزراء
السيد نصرالله: وزير الصحة هو وزير لكل اللبنانيين ووزارة الصحة ستكون كذلك بمعزل عن الجهة التي سمته
مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية بمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة
وزير الاوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية: أماكن العبادة لم تعد آمنة بسبب اعتداءات وجرائم العدو الاسرائيلي
مصادر فلسطينية: 310 حالات اعتقال نفذها العدو الصهيوني بالضفة الغربية المحتلة خلال كانون الثاني الماضي
اصابة 9 زوار ايرانيين في اعتداء ارهابي استهدف حافلتهم شمال بغداد
الخارجية الايرانية: ندين بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف حافلة للزوار الايرانيين في بلدة "بلد" العراقية شمال بغداد
الخارجية الفنزويلية: كراكاس ستعيد النظر بعلاقاتها بالدول الأوروبية التي تعترف بغوايدو
الشرطة الصومالية: قتيلان في هجوم بسيارة مفخخة على مركز للتسوق في العاصمة مقديشو
الجيش الفرنسي يعلن تنفيذ غارات جوية استهدفت مسلحين حاولوا دخول الحدود التشادية من ليبيا
حزب الله يقيم مهرجاناً بعنوان "أربعون ربيعاً" في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران يتحدث فيه السيد حسن نصرالله الأربعاء 6 شباط الساعة 18:30 في مجمع سيد الشهداء (ع)
انطلاق حملة تجهيز مجاهد.. للمساهمة عبر مكاتب ومندوبي هيئة دعم المقاومة الإسلامية وجميع فروع مؤسسة القرض الحسن
السيد نصر الله: الثورة الاسلامية في ايران بقيادة الامام الخميني غيرت مجرى التاريخ والمنطقة ولها علاقة بمصير فلسطين والمقاومة ومصير المنقطة ووجودنا وثقافتنا
منذ 1 ساعة
4 February، 2019
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