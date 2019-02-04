غرفة التحكم المروري في لبنان: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية اول جسر الدورة باتجاه نهر الموت شمال العاصمة بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 4 2019 - 15:32
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
04 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث عبر شاشة المنار اليوم عند الساعة 6 مساءً عن آخر التطورات السياسية
عقد الاجتماع الاول للجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري
الرئيس بري:لا شيء يدعو الى التأخير في صياغة البيان الوزاري لا سيما انه لا توجد اي مشكلة حول اي من البنود
الوزير الغريب: نسعى لصيغة مشتركة حول ملف النازحين في البيان الوزاري
الوزير باسيل: أزمة النزوح هي من أكبر التحديات ويجب العمل على وضع خطط العودة
الرئيس الحريري: لم نبدأ بعد العمل بالحكومة وبدأت المهاترات ومن ظن ان لديه زعامة أقول له ليس على حساب الناس
جنبلاط مغردا: لم يعد هناك الحد الأنى لجشعهم واعماهم المال والحكم
لبنان: انطلاق عملية التسلم والتسليم بين عدد من الوزراء الجدد والوزراء السابقين
مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يأمر بإحالة المراقب الجمركي نادر نادر على مكتب مكافحة الجرائم المالية
محكمة تايلندية: قرار بتسليم لاعب كرة القدم البحريني اللاجئ الى استراليا إلى السلطات البحرينية في نيسان المقبل
قصف مكثف لقوى تحالف العدوان بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة على مدينة الدريهمي في الحديدة
مصرع واصابة مجموعة من قوى العدوان في انفجار عبوة ناسفة في تعز
الرئيس العراقي برهم صالح:ترامب لم يطلب اذنا من العراق بوجود عسكري امريكي لمراقبة ايران
مصدر أمني:الحشد الشعبي يقصف منذ نهاية الاسبوع الماضي مقار ل"داعش" داخل الاراض السورية
الامير الكويتي يستقبل نظيره القطري خلال وصوله الى الكويت في زيارة رسمية
اصابة 9 زوار ايرانيين في اعتداء ارهابي استهدف حافلتهم شمال بغداد
الشركات الكورية تستانف شراء مكثفات غاز ايرانية
لافروف: روسيا سترد بالوسائل العسكرية والتقنية على التهديدات الناجمة عن انسحاب أمريكا من معاهدة الصواريخ
لافروف: تصريحات ترامب حول امكانية التدخل العسكري في فنزويلا تخدم تقويض أسس القانون الدولي
ايطاليا تستخدم الفيتو على تصريحات مجلس أوروبا حول الاعتراف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا
إسبانيا وبريطانيا فرنسا والنمسا يعترفون بخوان غوايدو رئيسا بالوكالة لفنزويلا
الكرملين يندد بالتدخل الاوروبي في فنزويلا
"انفجار قوي" في سوق مكتظ في مقديشو بالصومال
ارتفاع حصيلة انفجار أنبوب النفط في المكسيك إلى 125 قتيلا
انتشار الجيش الأسترالي بسبب فيضانات استثنائية في شمال شرق البلاد
حزب الله يقيم مهرجاناً بعنوان "أربعون ربيعاً" في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران يتحدث فيه السيد حسن نصرالله الأربعاء 6 شباط الساعة 18:30 في مجمع سيد الشهداء (ع)
انطلاق حملة تجهيز مجاهد.. للمساهمة عبر مكاتب ومندوبي هيئة دعم المقاومة الإسلامية وجميع فروع مؤسسة القرض الحسن
غرفة التحكم المروري في لبنان: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية اول جسر الدورة باتجاه نهر الموت شمال العاصمة بيروت
منذ 6 mins
4 February، 2019
التعليقات
ذات صلة
غرفة التحكم المروري في لبنان: جريح بحادث تصادم بين مركبتين على اوتوستراد العقيبة جونية
اللواء ابراهيم: لبنان بحاجة لرجال دولة يتبصرون المستقبل بعين ثاقبة
فيصل المقداد : فرض شروط على سوريا للعودة إلى الجامعة العربية لن ينجح
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}