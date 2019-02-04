فيصل المقداد : فرض شروط على سوريا للعودة إلى الجامعة العربية لن ينجح

أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أنَّ من يحاول تجاهل سوريا أو فرض شروط عليها للعودة إلى الجامعة العربية لن ينجح.

وقال المقداد في بيان أصدره إنَّ ما أثير حول عودة سوريا إلى الجامعة العربية وعودة السفارات، كل ذلك نتابعه ونعمل على تحقيقه، لكن الضغوط التي تمارس إقليمياً ودولياً تحول دون ذلك.

وشدد المقداد على أنَّ ما يهم سوريا هو موقعها في المنطقة ومشاركتها في كل ما يتعلق بالقضايا المصيرية للأمة العربية، وأنَّ سوريا لا يمكن أن تخضع للابتزاز ولا للتهاون فيما يتعلق بقضاياها الداخلية وقضاياها العادلة.

المصدر: قناة المنار