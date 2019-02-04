اعتقال مسافر حاول تهريب نمر في حقيبته

اعتقلت السلطات الهندية مسافرا قادما من تايلاند، عقب محاولته تهريب نمر صغير عمره شهر داخل إحدى حقائبه.

وسمع مسؤولو الجمارك أصوات تصدر من حقيبة المسافر، ليفتحوها ويجدوا بداخلها شبل نمر لا يتجاوز وزنه كيلوغرام واحد.

ووصل المسافر إلى مطار تشيناي الهندي على متن رحلة جوية قادمة من بانكوك.

وقال مسؤولون في المطار، إن السلطات تحقق في إذا ما كان المشتبه به عضوا في عصابة دولية لتهريب الحيوانات.

ولم يتم الكشف عن اسم المتهم صاحب الـ45 عاما، بينما كان الحيوان في حالة صدمة وكان يصدر أصواتا خافتة ويظهر عليه الضعف الشديد.

وتم نقل شبل النمر إلى حديقة أريغنار آنا للحيوان في تشيناي، عقب خضوعه للفحوصات اللازمة.

المصدر: سبوتنيك