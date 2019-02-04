طوكيو: الوضع المحيط  بمعاهدة الصواريخ غير مرغوب فيه

أفاد الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيهيدا سوغا الاثنين أن طوكيو تعتبر الوضع الخاص بمعاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى “حالة غير مرغوب فيها، لكنها تفهم دوافع الولايات المتحدة الأميركية”. وقال سوغا خلال إيجاز إعلامي “لقد لعبت هذه المعاهدة دوراً تاريخياً فيما يخص مسألة السيطرة والحد من التسلح. ونحن نعتبر الحالة التي تضطر إلى وقف سريان هذه المعاهدة حالة غير مرغوب فيها “، إلا أنه قال أن طوكيو ” تدرك جوهر المشكلة التي دفعت الولايات المتحدة الأميركية إلى إعلان قرارها”، حسب قوله.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الأسبوع الماضي أن واشنطن تبدأ يوم 2 شباط/فبراير الانسحاب من معاهدة القضاء على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى. بدوره أعلن وزير خارجيته، مايك بومبيو أن واشنطن ستقوم بإلغاء هذه المعاهدة إذا لم تعد روسيا إلى الامتثال الكامل والقابل للتحقق من المعاهدة خلال فترة ستة أشهر. روسيا نددت بقرار الولايات المتحدة قائلة إنها جزء من “إستراتيجية” واشنطن للتنصل من التزاماتها الدولية وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ترد على قرار واشنطن بالمثل وتقوم بتعليق مشاركتها في هذه المعاهدة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية