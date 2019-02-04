أولون مسك يعلن نجاح أول اختبار لمحرك سفينته الفضائية

أجرت شركة “SpaceX Ilona Mask” الأمريكية أول اختبار لمحرك السفينة الفضائية التي من المقرر أن تقوم برحلات فضائية بين الكواكب.

أعلن أولون مسك على صفحته الخاصة على “تويتر” نجاح أول عملية اختبار لمحرك السفينة الفضائية “Starship”، التي من المقرر أن تقوم برحلات بين الكواكب.

وعلق موسك على “تويتر”، قائلا: “أول عملية تشغيل لمحرك السفينة الفضائية. فخور للغاية بهذا العمل الممتاز لفريق سبيس إكس”.

وكان مسك قد نشر، في وقت سابق، نموذجا عن المركبة الفضائية التي تم تجميعها وتصنيعها من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويعتبر مسك المدير التنفيذي للشركة.

يذكر بأن السفينة الفضائية ستقوم في المرحلة الثانية بتزويدها على الصاروخ الحامل الثقيل، الذي صنعته شركة “سبيس إكس”.

المصدر: سبوتنيك