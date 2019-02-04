مسلحون يقتلون رئيس عمليات شركة “موانئ بي آند أو” المملوكة لحكومة دبي بالصومال و#حركة_الشباب تعلن مسؤوليتها (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2019 - 10:33
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث عبر شاشة المنار الاثنين عند الساعة 6 مساءً عن آخر التطورات السياسية
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: تشكيل هذه الحكومة يحملها مسؤولية كبيرة أما العبرة ففي التطبيق
النائب السابق وليد جنبلاط: لاحظنا أحادية في تشكيل الحكومة وشبه غياب لمركز رئاسة الوزراء
رئيس الحكومة سعد الحريري: رئاسة مجلس الوزراء المؤتمنة على الطائف لن تكون مكسر عصا أو فشة خلق لأحد
عودة دفعة جديدة من المهجرين السوريين إلى قراهم وبلداتهم في ريف دير الزور عبر ممر الصالحية على نهر الفرات
الرئيس التركي يقول إن حكومته أبقت اتصالات "على مستوى منخفض" مع الحكومة السورية عبر جهاز الاستخبارات طيلة الفترة الماضية
تعزيزات من القوات الخاصة التركية تصل إلى ولاية هطاي بهدف توزيعها على الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود مع سوريا
وزير الخارجية الكوبي يدعو إلى التعبئة العامة للدفاع عن فنزويلا ووقف "التدخل الاستعماري في اميركا اللاتينية"
وزارة الخارجية الروسية: على المجتمع الدولي مساعدة فنزويلا دون تدخل خارجي مدمر
محكمة تايلندية:قرار بتسليم لاعب كرة القدم البحريني اللاجئ الى استراليا إلى السلطات البحرينة في نيسان المقبل
وزير الخارجية التركي: الدول التي اعترفت بغوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا تؤجج مشكلات البلد وتعاقب الملايين من سكانه
المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن يجدد تمسكه الثابت بإتفاق السويد ويؤكد على تنفيذه بعيداً عن التحريف
انصار الله: دول العدوان تتحمل المسؤولية الكاملة في عرقلة تنفيذ اتفاق السويد والتصعيد يهدد العملية السياسية برمتها
اجتماع بين الوفد الوطني اليمني ووفد الرياض على متن سفينة أممية في البحر الأحمر بحث اتفاق الحديدة
وزير الحرب الصهيوني السابق أفيغدور ليبرمان يؤكد أن حرب 2014 على غزة كانت فاشلة سياسياً وعسكرياً لنتنياهو ولرئيس الأركان
استشهاد مواطن فلسطيني متأثر بجروح أصيب بها برصاص قوات الإحتلال خلال مشاركته بالحراك البحري الثلاثاء الماضي شمال غزة
رئيس حكومة العدو يعلن عن بناء جدار جديد فوق الأرض يرتفع 6 أمتار على طول الحدود مع غزة
آلاف الأشخاص يتظاهرون في اسطنبول دعماً للمعتقلين المضربين عن الطعام واحتجاجا على ظروف اعتقال عبدالله أوجلان
الرئيس العراقي برهم صالح:ترامب لم يطلب اذنا من العراق بوجود عسكري امريكي لمراقبة ايران
عضو هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي حسن الكعبي: تصريح ترامب تجاوز صارخ للسيادة والإرادة الوطنية وانتهاك فاضح للدستور
حسن الكعبي: العراق لن يكون منطلقاً لضرب أو مراقبة أي دولة وعلى الجميع التحرك لإنهاء الوجود الأميركي
انفجار وسط العاصمة الصومالية مقديشو
حزب الله يقيم مهرجاناً بعنوان "أربعون ربيعاً" في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران يتحدث فيه السيد حسن نصرالله الأربعاء 6 شباط الساعة 18:30 في مجمع سيد الشهداء (ع)
انطلاق حملة تجهيز مجاهد.. للمساهمة عبر مكاتب ومندوبي هيئة دعم المقاومة الإسلامية وجميع فروع مؤسسة القرض الحسن
مسلحون يقتلون رئيس عمليات شركة “موانئ بي آند أو” المملوكة لحكومة دبي بالصومال و#حركة_الشباب تعلن مسؤوليتها (سبوتنيك)
منذ 42 mins
4 February، 2019
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