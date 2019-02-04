مسلحون يقتلون رئيس عمليات شركة “موانئ بي آند أو” المملوكة لحكومة دبي بالصومال و#حركة_الشباب تعلن مسؤوليتها (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2019 - 10:33

مسلحون يقتلون رئيس عمليات شركة “موانئ بي آند أو” المملوكة لحكومة دبي بالصومال و#حركة_الشباب تعلن مسؤوليتها (سبوتنيك)

منذ 42 mins 4 February، 2019
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