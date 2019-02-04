البابا فرنسيس في الامارات: لاحترام اتفاق وقت اطلاق النار في اليمن

وصل البابا فرنسيس مساء الاحد إلى العاصمة الاماراتية أبوظبي، عند الساعة 22.00 بالتوقيت المحلي (18.00 بتوقيت غرينتش).

ومن المقرر أن يقيم البابا قداسا ينتظر أن يشارك فيه نحو 135 ألف شخص في ملعب كبير في أبو ظبي.

وقبل استقلاله الطائرة متوجها الى الامارات دعا البابا الى “احترام اتفاق وقت اطلاق النار في اليمن”، وتابع أنه “يوجه نداء إلى الجماعة الدولية والأطراف المعنية كي تلتزم الاتفاق الذي تم التوصل إليه ويضمن توزيع المواد الغذائية ويعمل من أجل خير الشعب”.

واضاف البابا “انني أتابع بقلق كبير الأزمة الإنسانية في اليمن، لقد تعرض السكان للانهاك بسبب النزاع الطويل وكثير من الأطفال يعانون الجوع لكننا لا نستطيع الوصول إلى مستودعات الطعام”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية