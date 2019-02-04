باسيل: الفساد لا طائفة له ويبدو ان “الحرتقة” ستبدأ قبل ان يبدأ العمل

قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل “إننا اتفقنا على الديمقراطية التوافقية التي تعني ان نقبل بعضنا بعضا بأكثرياتنا وأقلياتنا داخل الطوائف والمجموعات وان نتمكن من خلال وحدتنا الوطنية ان نتمثل بشكل عادل وهذا ما توصلنا اليه بعد جهد كبير من خلال القانون النسبي”.

واضاف باسيل في حديث له الاحد “اذا كنا في السابق لا نعرف كيف نشكل حكومات وحدة وطنية، فبعد القانون النسبي لم يعد ذلك من حقنا ولا يجب ان نتأخر في المستقبل لان القاعدة واحدة”، وتابع “اما حكومة الاكثرية فلها معيارها وهو الاكثرية والاقلية في المجلس النيابي”، واوضح ان “من يريد الشراكة الوطنية يجب ان يقبل هذه المبادئ كي نعيش حياة سياسية مستقرة”.

ولفت باسيل الى انه “جاء وقت العمل وكثيرون يبدون منزعجين، حيث يظهر ان الحرتقة والطرطقة على الطناجر ستبدأ قبل ان يبدأ العمل”، وقال “اذا كانت ملاحقة الفاسدين ستصبح كلما حصلت، مسا بطائفة وزعيم، فهذا يعني ان الحساب لن يطال اي فاسد”، واكد ان “الفساد لا طائفة له ويجب ان نتحول الى طائفتين طائفة الفاسدين وطائفة الأوادم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام