غرفة التحكم المروري في لبنان: بسبب تراكم الثلوج طريق ترشيش زحلة(وسط البلاد) سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2019 - 00:39

غرفة التحكم المروري في لبنان: بسبب تراكم الثلوج طريق ترشيش زحلة(وسط البلاد) سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية

منذ 3 ساعة 3 February، 2019
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