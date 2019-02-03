حسن الكعبي: سيتم اخراج القوات الاميركية والمستشارين بالقانون والإرادة الوطنية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2019 - 20:04

حسن الكعبي: سيتم اخراج القوات الاميركية والمستشارين بالقانون والإرادة الوطنية

منذ 2 ساعة 3 February، 2019
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