عضو هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي حسن الكعبي: البرلمان العراقي سيعمل على تشريع قانون يتضمن إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع أمريكا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2019 - 20:04

عضو هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي حسن الكعبي: البرلمان العراقي سيعمل على تشريع قانون يتضمن إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع أمريكا

منذ 2 ساعة 3 February، 2019
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