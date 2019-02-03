الحرس الثوري: اذا تآمرت علينا اوروبا فسنرد بطفرة استراتيجية بصناعة الصواريخ

اكد نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية العميد حسين سلامي أن تعزيز قدرات ايران الصاروخية استراتيجية لن تتوقف أبدا ولا يمكن لأحد كبحها، مشددا “اذا تآمرت علينا اوروبا فسنضطر حينها للتوجه لإحداث طفرة استراتيجية بصناعة الصواريخ”.

وقال العميد سلامي في تصريح للتلفزيون الايراني مساء السبت حول الانجازات الدفاعية الايرانية طيلة 40 سنة من عمر الجمهورية الاسلامية أن قدراتنا الصاروخية واحدة من أركان قوة الردع الايرانية في ظل التهديدات التي يتعرض لها البلد.

واضاف إذا سعت الدول الأوروبية أو غيرها للتآمر علينا عبر نزع السلاح الصاروخي لايران فسنضطر حينها للتوجه لإحداث طفرة استراتيجية بصناعة الصواريخ.

وتابع أوصي الجميع ألا يفاوضونا حول قدراتنا الصاروخية.

واشار العميد سلمي الى الانسحاب الاميركي من سوريا، قائلا هذا القرار الامريكي لم يكن خيارا وانما كان اضطرارا لتجنب المزيد من الهزائم.

وحذر الكيان الصهيوني من انه لا عمق استراتيجي له وانه يسوق نفسه باتجاه الفناء، مضيفا ان الاسرائيليين اذا ارادوا شن حرب محدودة علينا فانها لن تبقى محدودة ولو اشعلوها فسيكون فيها هلاكهم.

وصرح العميد سلامي لو لم نحارب الارهاب لكانت التفجيرات تهز قلب اوروبا وعلى الاوروبيين ان يشكروا تصدينا للارهاب.

المصدر: وكالة فارس