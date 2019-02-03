المعلومات تكشف ملابسات جريمة الزعرورية وتوقف القاتل بأقل من 5 ساعات

اعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بـلاغ انه “حوالي الساعة 10.30 من تاريخ 1/2/2019 واثناء قيام المواطن هيثم الزين مواليد العام 1975 بممارسة هواية الصيد في محلة مزرعة الضهر / حي العبارة، وكان برفقته اربعة شبان من ابناء بلدته الزعرورية، تعرض هيثم المذكور لإطلاق نار من قبل مجهول أصابه في الجهة الخلفية للرقبة، فتم نقله بالصورة الفورية الى المستشفى، ولكن ما لبث أن فارق الحياة.

بنتيجة الكشف الذي أجراه الطبيب الشرعي على الجثة، صرّح بأن الوفاة ناتجة عن اصابة في المنطقة الخلفية للرقبة بخردق من النوع الكبير.

على الفور باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها لجهة الكشف على مسرح الجريمة واستماع افادات الشهود…

ونتيجةً للاستقصاءات والتحريات في محيط مكان حصول الجريمة، تم الاشتباه بالمدعو: م. ع. (مواليد عام 1955، لبناني)، بارتكاب الجريمة، وهو من بلدة مزرعة الضهر.

حوالي الساعة 30 : 15 من التاريخ ذاته، قامت قوة من الشعبة بمداهمة منزل المشتبه به وتوقيفه. وبتفتيش منزله تم ضبط بندقية صيد وكمية من خرطوش الصيد.

بالتحقيق معه، اعترف بأقدامه على إطلاق النار باتجاه المغدور على خلفية قيام الأخير بممارسة الصيد في أرضه.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام