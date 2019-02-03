قوى الامن الداخلي: توقيف سارقين اثنين في كفرمان النبطية

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ التالي اقدم مجهول ليل 31/01/2018، على سرقة دراجة آلية عائدة لاحد المواطنين من أمام منزله في بلدة كفرمان – النبطية.

ونتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تم الاشتباه بكل من اللبنانيين:

– س. ح. (مواليد عام 1996)

– ع. ح. (مواليد عام 2000)

وبعد عملية رصد ومتابعة، جرى توقيفهما بتاريخ 01/02/2019 في اقل من 24 ساعة على حصول السرقة.

بالتحقيق معهما، إعترفا بسرقة الدراجة الآلية، وباقدامهما على سرقة دراجة اخرى من بلدة انصار – قضاء النبطية، إضافة إلى قيامهما بعدة سرقات لمحركات من مرآب مخصص لتجميع كسر السيارات في تول، وقد عملا لاحقا على بيع المسروقات، وقد سلما إلى القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على اشارة القضاء المختص” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام