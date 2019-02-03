السيد صفي الدين: تشكيل الحكومة يحملها مسؤولية.. والعبرة في التطبيق

اعتبر رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن “تشكيل هذه الحكومة يحملها مسؤولية كبيرة، إنجازات وأولويات اقتصادية واجتماعية، عبر عنها الجميع، أما العبرة ففي التطبيق”.

وقال خلال اللقاء السنوي الذي يقيمه الحزب لأئمة ولجان المساجد في النادي الحسيني لمدينة النبطية “اللبنانيون لن ينتظروا البيان الوزاري فقط، سينتظرون الوقائع والمتغيرات التي ستحصل عليها هذه الحكومة في الدرجة الأولى، الكهرباء، المياه والنفايات”.

وأضاف”إن لم تتمكن هذه الحكومة من أن تعطي أجوبة على هذه العناوين في الحد الأدنى مع عناوين معيشية ضاغطة خلال مدة وجيزة أو أشهر قليلة، يعني ذلك أن هذه الحكومة ليست على مستوى الوعود التي تطلق في كل يوم، إلا أننا نأمل بأن تكون على مستوى الوعود وبأن نعمل على تسهيل الأمر، لكي تتمكن هذه الحكومة من تنفيذ هذه الأولويات والبرامج”.

وتابع السيد صفي الدين انه “حينما تمثل اللقاء التشاوري في هذه الحكومة، لم نكن نحب أن نسجل انتصارا على أحد ولا نريد انتصارا على أحد، هو انتصار للحقيقة التي أفرزتها الانتخابات النيابية وانتصار يستفيد منه كل اللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام