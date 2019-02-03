مادورو يؤيد إجراء انتخابات تشريعية مبكرة هذه السنة في فنزويلا

أبدى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تأييده لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال هذه السنة فيما كانت مرتقبة أساسا في 2020 علما بأن البرلمان خاضع حاليا لسيطرة المعارضة. وقال مادورو أمام آلاف من أنصاره الذين تجمعوا في كراكاس إن الجمعية التأسيسية الموالية للسلطة القائمة تدعو الى “انتخابات تشريعية مبكرة هذه السنة، وأنا موافق والتزم هذا القرار”.

وتستمر الولاية الحالية للنواب الذين انتخبوا نهاية 2015 حتى كانون الثاني/يناير 2021 على ان تجري الانتخابات التشريعية المقبلة نهاية 2020. وتشهد فنزويلا راهنا إحدى اسوأ الازمات في تاريخها مع اعلان رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو نفسه رئيسا بالوكالة وتلقيه الدعم من الولايات المتحدة والعديد من دول اميركا اللاتينية وبعض دول اوروبا.

وفي 30 كانون الثاني/يناير، ابدى مادورو استعداده لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة لكنه رفض اجراء انتخابات رئاسية جديدة. وبدأت الولاية الجديدة لمادورو رسميا في العاشر من كانون الثاني/يناير وتستمر ستة اعوام، الامر الذي ترفضه المعارضة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية