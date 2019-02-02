مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية 2-2-2019

صورة حكومية جَبَّت ما قبلَها من مَرارةِ الانتظار، وقَبِلَهَا اللبنانيون خطوةً اولى على طريقِ المسارِ الطويلِ من المهامِّ الشاقة لحكومة الوحدة الوطنية..

اولى الجلساتِ الحكوميةِ وما سادَها من كلامٍ يُبَشِرُ بايجابيةِ الانطلاق، على املِ أن يكونَ مشروعَ عمل، لا كلامَ مُجاملاتٍ في اولى اللقاءات..

فالتحدياتُ كبيرة، والمرحلةُ تقتضي قلوباً قويةً وإرادةً قويةً، قالَ مقرَّبونَ من رئيسِ الجمهورية للمنار، والوقتُ يَفرِضُ علينا ان نعمَلَ بسرعةٍ لنُعَوِضَ ما فاتَ قال الرئيسُ عون امامَ الوزراء، فاللبنانيونَ ينتظرونَ الكثير، والوعدُ لهم بتعويضِ ما فات.

الوقتُ للعملِ قالَ رئيسُ الحكومةِ لوزرائِه، والتضامُنُ اساسٌ وطريق الزامي لمواجهةِ التحديات..هناكَ قَراراتٌ صَعبَة في كلِ المجالاتِ يجبُ ان نَتخِذَها قال الرئيسُ الحريري، لا سيما تطويرُ القوانين والحدُ من الهدرِ والفَساد، كذلكَ امامَنا تحدياتٌ اقليميةٌ صعبةٌ يجبُ ان نُواجِهَها متّحدين..

اولى امتحاناتِ الاتحاد، البيانُ الوزاري الذي تَوقَّعَ الرئيسُ نبيه بري الا يتجاوزَ اِقرارُهُ الاسبوع، ومُسَوَّدَتُهُ قَدَّمَها رئيس الحكومة سائراً على خُطى بيانِ حكومتهِ السابقة..

اما المواقفُ اللاحقةُ من السرايِ الحكومي فكانت حولَ المواقفِ الاميركية ضدَ حزبِ الله، معتبراً اَنهُ كلامٌ مكررٌ لن يُشكِلَ حَرَجاً للحكومة، وَوِزارةُ الصِحة التي يتولاها وزيرٌ من حزبِ الله هي لكلِ اللبنانيين ..

انطلقتِ الحكومةُ اِذاً، ومُهلَةُ المئةِ يومٍ اَعطاها رئيسُ تكتلِ لبنانِ القويِ لنفسهِ ووزرائِهِ كما قال، فاِما انجازٌ جديدٌ واما استقالةٌ في عُهدةِ الرئيس، والموضوعُ الرَئِيسُ اَنَ بَينَ حَقائبِهِ اَهمُ الملفات، لا سيما الكهرباءُ والبيئةُ والاقتصاد. وحول أهم الملفات والتطورات السياسية يتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عبر شاشة المنار عند السادسة من مساء الاثنين المقبل.

المصدر: قناة المنار