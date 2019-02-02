الخارجية الأميركية: بإمكاننا العودة للالتزام بمعاهدة الصواريخ إن التزمت روسيا بها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2019 - 20:08
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الحكومة اللبنانية تعقد جلستها الأولى برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا
الرئيس عون في مستهل جلسة الحكومة: أمامنا تحديات كثيرة علينا مواجهتها متحدين والظروف لا تسمح لنا بإضاعة الوقت
الرئيس عون: نحن في حكومة وحدة وطنية ويجب أن تبقى متضامنة لتحقيق مشاريع مهمة كالكهرباء والموازنة
رئيس الحكومة سعد الحريري: الوقت وقت العمل وهناك قرارات صعبة في كل المجالات يجب أن نتخذها
الحكومة تشكّل لجنة صياغة البيان الوزاري التي ستعقد جلستها الأولى يوم الاثنين المقبل الساعة 12 ظهراً في السراي الحكومي
الرئيس الحريري للصحافيين في السراي الحكومي: أعددت مسودة للبيان الوزاري وفقرة المقاومة ستكون كما وردت في البيان السابق
وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل: ما ينتظره الناس من هذه الحكومة هو الإنتاجية في ملفات الاقتصاد والفساد والنزوح
الوزير باسيل: لدينا وزير دولة لشؤون النازحين يتحدث مع سوريا والمجتمع الدولي وهذا تحوّل بالسياسة الحكومية لمعالجة الملف
تكتل نواب بعلبك الهرمل: للإسراع في إنجاز البيان الوزاري ولتتصدى الحكومة للمهام المعيشية والاقتصادية وملف الكهرباء
مصدر مسؤول في الخارجية اليمنية يستنكر ربط سفير بريطانيا انسحاب قوى العدوان بطلب حكومة "هادي" ويؤكد رفض أي تواجد أجنبي
رئيس لجنة الأسرى: هناك ضباط سعوديين برتب عالية لدى الجيش واللجان وسنكشف التفاصيل في الوقت المناسب
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: ما يحدث في الحديدة تصعيد عسكري وسنشهد تحولا دقيقا في المعركة مع تحالف العدوان
مصادر يمنية: قوى العدوان تقصف قرية محل الشيخ بمنطقة كيلو 16 ومدينة الشباب في شارع الـ90 بالحديدة
مصادر يمنية: مصرع واصابة عدد من العناصر الموالين للعدوان بقصف مدفعي على تجمعاتهم في مديرية المتون بالجوف
مصادر يمنية: اطلاق 4 صواريخ "زلزال 1" على تجمعات تحالف قوى العدوان في جيزان وتحقيق اصابات مباشرة بينهم
مصادر يمنية: مصرع عدد من الجنود السعوديين بكمين محكم للجيش واللجان قبالة جبل أم بي سي في جيزان
سوريا: مقتل 11 شخصاً بينهم 4 أطفال جراء انهيار مبنى سكني في حي صلاح الدين في حلب
القوى الوطنية والاسلامية في رام الله والبيرة: صفقة القرن لن تمر مهما بلغت التضحيات ولإشعال كافة نقاط التماس مع العدو
الرئيس التركي: لن ندير ظهرنا لقضية الشعب الفلسطيني وسنواصل تقاسم الإمكانات الموجودة لدينا مع أشقائنا الفلسطينيين
الخارجية التركية: ندين بشدة قرار "إسرائيل" الأحادي بإنهاء مهمة المراقبين الدوليين المؤقتين في الخليل منذ 1994
وزير الدفاع الايراني أمير حاتمي: تجربة صاروخ "هويزه" نفذت بنجاح على بعد 1200 كلم وأصاب الهدف المحدد له بدقة
الرئيس الروسي: موسكو تعلّق مشاركتها في معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى رداً على القرار الأميركي بالانسحاب منها
الرئيس فلاديمير بوتين: روسيا لن تنجر إلى سباق تسلّح جديد وستبدأ العمل على تطوير صاروخ فرط صوتي أرضي متوسط المدى
الحلف الأطلسي: سيوقع بروتوكول انضمام "مقدونيا الشمالية" للحلف في 6 الجاري بعد الاتفاق مع اليونان حول تعديل اسم مقدونيا
بلجيكا تستقبل رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو بعدما برأته المحكمة الجنائية الدولية من تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
فرنسا: محتجو السترات الصفراء ينظمون مسيرات في باريس وكافة أنحاء البلاد تنديدا بما يصفونه بعنف الشرطة ضدّهم
المحامون الفرنسيون للشيخ السعودي المعارض سلمان العودة يعلنون عقد جلسة محاكمة له الأحد وتخوفهم من أن يحكم عليه بالموت
فنزويلا: الآلاف يحيون الذكرى الـ20 للثورة البوليفارية بتظاهرات مؤيدة للرئيس نيكولاس مادورو ومنددة بالتدخل الأميركي
حكومة إفريقيا الوسطى: التوصل الى اتفاق سلام مع المجموعات المسلحة في محادثات الخرطوم وتوقيعه بالأحرف الأولى الأحد
وزير الصحة المغربي: وفاة 9 أشخاص بأنفلونزاH1N1 هذا الاسبوع ولكن الحالة الوبائية تبقى عادية مقارنة بالسنوات الماضية
الصومال: مقتل 4 جنود أثيوبيين من قوة الاتحاد الافريقي بهجوم نفّذه انتحاري من حركة الشباب المتطرفة جنوب غرب البلاد
النيجر: مقتل 6 أشخاص بهجوم شنّه مسلحو جماعة بوكو حرام المتطرفة على قرية بمنطقة تومور جنوب شرق البلاد
الفيليبين: مقتل 5 جنود و3 مسلحين من جماعة ابو سياف المتطرفة في معارك وقعت في جزيرة جولو جنوب البلاد
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث عبر شاشة المنار الاثنين عند الساعة 6 مساءً عن آخر التطورات السياسية
حزب الله يقيم مهرجاناً بعنوان "أربعون ربيعاً" في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران يتحدث فيه السيد حسن نصرالله الأربعاء 6 شباط الساعة 18:30 في مجمع سيد الشهداء (ع)
انطلاق حملة تجهيز مجاهد.. للمساهمة عبر مكاتب ومندوبي هيئة دعم المقاومة الإسلامية وجميع فروع مؤسسة القرض الحسن
الخارجية الأميركية: بإمكاننا العودة للالتزام بمعاهدة الصواريخ إن التزمت روسيا بها
منذ 38 mins
2 February، 2019
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