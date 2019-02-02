احتجاجات “السترات الصفراء” تتواصل للأسبوع الثاني عشر والمتظاهرون يطالبون برحيل ماكرون – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2019 - 20:08

احتجاجات “السترات الصفراء” تتواصل للأسبوع الثاني عشر والمتظاهرون يطالبون برحيل ماكرون

منذ 2 ساعة 2 February، 2019
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