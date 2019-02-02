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February 2 2019 - 20:08

بم توعدت روسيا ردا على انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ؟

منذ 2 ساعة 2 February، 2019
مدفيديف
مدفيديف
أخبار دولية - روسيا

أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف أن إنسحاب واشنطن من معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى لن يبقى دون رد، مشيرا الى أن الحكومة ستوفر الوسائل والآليات اللازمة لتمويل أعمال البحث والتطوير لإنتاج أنواع جديدة من الأسلحة.

وكتب مدفيديف على حسابه في  تويتر: “نظرا لانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى النووية، والخطوات الردية التي أعلن عنها الرئيس الروسي ، فإن الحكومة الروسية ستوفر الوسائل والآليات اللازمة لتمويل أعمال البحث والتطوير لإنتاج أنواع جديدة من الأسلحة”.

المصدر: سبوتنيك

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