قوى الأمن: تأجيل الأشغال في منطقة مار مخايل إلى يوم غد

أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“إلحاقا لبلاغنا المتعلق بأعمال تزفيت في منطقة مار مخايل/ بيروت، من جسر الحديد حتى محطة المحروقات Mobile وأجزاء من الشوارع المتفرقة. تم تأجيل الاشغال بحيث اصبحت اعتبارا من الساعة 7.00 من تاريخ 3/2/2019 ولغاية الانتهاء، بدلا من تاريخ اليوم 2/2/2019. علما بأنها ستؤدي الى منع مرور السير في المكان.

يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية