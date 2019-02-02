الحريري: علينا العمل لتقليص عجز الموازنة، وأكبر مشكلة تواجهها الدولة هي مبلغ الملياري دولار الذي يصرف على الكهرباء – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2019 - 17:51
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الحكومة اللبنانية تعقد جلستها الأولى برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا
الرئيس عون في مستهل جلسة الحكومة: أمامنا تحديات كثيرة علينا مواجهتها متحدين والظروف لا تسمح لنا بإضاعة الوقت
الرئيس عون: نحن في حكومة وحدة وطنية ويجب أن تبقى متضامنة لتحقيق مشاريع مهمة كالكهرباء والموازنة
رئيس الحكومة سعد الحريري: الوقت وقت العمل وهناك قرارات صعبة في كل المجالات يجب أن نتخذها
الرئيس نبيه بري لدى مغادرته قصر بعبدا بعد خلوة جمعته بعون والحريري قبل جلسة الحكومة: البيان الوزاري سينجز خلال أسبوع
لجنة البيان الوزاري يرأسها الحريري وتضم الوزراء علي حسن خليل، محمد فنيش، جمال الجراح، منصور بطيش وصالح الغريب
الحكومة تشكّل لجنة صياغة البيان الوزاري التي ستعقد جلستها الأولى يوم الاثنين المقبل الساعة 12 ظهراً في السراي الحكومي
لجنة البيان الوزاري تضم الوزراء سليم جريصاتي، أكرم شهيب، مي شدياق ويوسف فنيانوس
الرئيس الحريري للصحافيين في السراي الحكومي: أعددت مسودة للبيان الوزاري وفقرة المقاومة ستكون كما وردت في البيان السابق
الوزير جبران باسيل يعتذر على التأخير في تشكيل الحكومة ويدعو إلى المداورة في الحقائب الوزارية وخصوصاً السيادية
تكتل نواب بعلبك الهرمل: للإسراع في إنجاز البيان الوزاري ولتتصدى الحكومة للمهام المعيشية والاقتصادية وملف الكهرباء
الجيش السوري يقضي على مجموعة إرهابية من "داعش" بمنطقة وادي السهيل جنوب شرق السخنة شمال شرق تدمر بريف حمص الشرقي
مقتل 11 شخصاً بينهم 4 أطفال جراء انهيار مبنى سكني في حي صلاح الدين في حلب
القوى الوطنية والاسلامية في رام الله والبيرة: صفقة القرن لن تمر مهما بلغت التضحيات ولإشعال كافة نقاط التماس مع العدو
الرئيس التركي: لن ندير ظهرنا لقضية الشعب الفلسطيني وسنواصل تقاسم الإمكانات الموجودة لدينا مع أشقائنا الفلسطينيين
الخارجية التركية: ندين بشدة قرار "إسرائيل" الأحادي بإنهاء مهمة المراقبين الدوليين المؤقتين في الخليل منذ 1994
مصادر يمنية: قوى العدوان تقصف مدينة الشباب في شارع الـ90 بالحديدة في خرق متواصل لاتفاق وقف اطلاق النار
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: ما يحدث في الحديدة تصعيد عسكري وسنشهد تحولا دقيقا في المعركة مع تحالف العدوان
الأردن يوافق على طلب من الأمم المتحدة لاستضافة جولة جديدة من المحادثات اليمنية - اليمنية حول ملف الأسرى الأسبوع المقبل
مصر: الجيش يعلن مقتل 8 إرهابيين في ضربة جوية شنّها في الظهير الصحراوي غرب البلاد
وزير الدفاع الايراني أمير حاتمي: تجربة صاروخ "هويزه" نفذت بنجاح على بعد 1200 كلم وأصاب الهدف المحدد له بدقة
الرئيس الروسي: موسكو تعلّق مشاركتها في معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى رداً على القرار الأميركي بالانسحاب منها
الرئيس فلاديمير بوتين: روسيا لن تنجر إلى سباق تسلّح جديد وستبدأ العمل على تطوير صاروخ فرط صوتي أرضي متوسط المدى
وزير الخارجية الروسي: واشنطن تنتهك معاهدة الصواريخ في إطار الناتو وقلقون من موقفها من معاهدة حظر انتشار السلاح النووي
الحلف الأطلسي: سيوقع بروتوكول انضمام "مقدونيا الشمالية" للحلف في 6 الجاري بعد الاتفاق مع اليونان حول تعديل اسم مقدونيا
السلطات التركية تلقي القبض على 4 أشخاص يشتبه بانتمائهم لـ"داعش" لدى محاولتهم عبور الحدود إلى سوريا بشكل غير شرعي
فرنسا: توجيه الاتهام لـ3 أشخاص بتزويد السلاح لمنفذ الهجوم على سوق عيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث عبر شاشة المنار الاثنين عند الساعة 6 مساءً عن آخر التطورات السياسية
حزب الله يقيم مهرجاناً بعنوان "أربعون ربيعاً" في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران يتحدث فيه السيد حسن نصرالله الأربعاء 6 شباط الساعة 18:30 في مجمع سيد الشهداء (ع)
انطلاق حملة تجهيز مجاهد.. للمساهمة عبر مكاتب ومندوبي هيئة دعم المقاومة الإسلامية وجميع فروع مؤسسة القرض الحسن
الحريري: علينا العمل لتقليص عجز الموازنة، وأكبر مشكلة تواجهها الدولة هي مبلغ الملياري دولار الذي يصرف على الكهرباء
منذ 2 ساعة
2 February، 2019
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السيد نصرالله يطل مساء الإثنين عبر المنار متحدثاً عن التطورات السياسية
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