الحريري: علينا العمل لتقليص عجز الموازنة، وأكبر مشكلة تواجهها الدولة هي مبلغ الملياري دولار الذي يصرف على الكهرباء – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2019 - 17:51

الحريري: علينا العمل لتقليص عجز الموازنة، وأكبر مشكلة تواجهها الدولة هي مبلغ الملياري دولار الذي يصرف على الكهرباء

منذ 2 ساعة 2 February، 2019
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