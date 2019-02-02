النائب خريس استقبل وفد الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين: باقون إلى جانب القضية الفلسطينية

استقبل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس، في مكتبه في صور وبحضور مدير مكتبه حيدر جفال، عضو المكتب السياسي في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل على رأس وفد من الجبهة.

وأكد خريس خلال اللقاء “متانة العلاقة بين حركة أمل والجبهة الديموقراطية وكل الفصائل الفلسطينية الأخرى”، معتبرا “أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وقوتها هي بوحدة الشعب الفلسطيني ووحدة الفصائل الفلسطينية لمواجهة المشاريع التي تأتي من الخارج، ليس فقط من قبل العدو الإسرائيلي وأميركا”، مشيرا الى “أن الغرب قرر ضرب الشعب الفلسطيني من خلال إلغاء الأنروا مما يشكل خطرا كبيرا على الشعب الفلسطيني”.

وأشار إلى أنه “على الجميع أن يعملوا بكل قواهم من أجل تفعيل الأونروا حتى يستطيع الشعب الفلسطيني أن يعيش بأبسط حقوقه، الصحية، التربوية وغيرها”، مؤكدا “أن حركة أمل ستبقى إلى جانب القضية الفلسطينية”.

كما استقبل النائب خريس وفودا شعبية من بلدات مختلفة.

المصدر: الوكالة الوطنية