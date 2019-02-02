النائب نواف الموسوي بحث مع وفد أصحاب شبكات الكايبل في مشاكل القطاع

استقبل عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي في مكتبه بمدينة صور، وفدا من أصحاب شبكات الكايبل في لبنان، وتم البحث في هيمنة شركات الحقوق في مجال البث التلفزيوني على أصحاب هذه الشبكات.

وأوضح الوفد للنائب الموسوي “المشكلة المستجدة مع شركات الحقوق في مجال البث التلفزيوني، التي طالبت بمبلغ اضافي عن كل مشترك، مما سيؤدي بالتالي الى زيادة رسم الاشتراك على المواطن وموزعي الكابلات، مع الاشارة الى ان المبلغ الاضافي المطلوب من غير وجهة حق، ومن دون تقديم خدمة اضافية”.

ولفت إلى “أن القضاء يتحرك بسرعة كبيرة لإغلاق المحطات التي لم تمتثل لشروط شركة “سما”، وإجبارهم على التعهد بعدم البث في مكتب الجرائم المعلوماتية، علما أن شركة سما لا تبرز أي مستند قانون يثبت حقها في أكثر من 150 قناة”.

وأشار الوفد إلى أنهم وعدوا من قبل لجنة الاتصالات النيابية بحضور وزير الاتصالات السابق جمال الجراح، بتشريع مشروع أصحاب الشبكات، فقاموا بحصر التشريع بشركة لجهة واحدة هي “تراي سات”.

بدوره أبدى النائب الموسوي تضامنه مع مطالب اصحاب الشركات، ووعد بمتابعة القضية مع الجهات المختصة ورئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن، مشددا على “ضرورة أن تتعاطى الحكومة اللبنانية مع أصحاب هذه الشركات كما تعاطت مع أصحاب مولدات الكهرباء”.

المصدر: الوكالة الوطنية