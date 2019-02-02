الرئيس روحاني: شعب وحكومة فنزويلا سيحبطان المؤامرة الاميركية

جدد الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني دعم طهران لحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو القانونية، مؤكدا بان الشعب الفنزويلي وحكومته سيحبطان المؤامرة الاميركية الجديدة.

وخلال تسلمه اليوم السبت اوراق اعتماد السفير الفنزويلي الجديد في طهران كارلوس آلما لاكوردنس، قال الرئيس روحاني، اننا ندعم حكومة السيد مادورو القانونية ونعتقد بان الشعب بوحدته ووقوفه الى جانب الحكومة سيحبطان هذه المؤامرة الجديدة كالمؤامرات السابقة.

واشار الى ان الاميركيين يعارضون اساساًً جميع الثورات الشعبية ويسعون للهيمنة على العالم عبر قمع الثورات والدول المستقلة.

المصدر: وكالة فارس