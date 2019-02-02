“جنرال موتورز” تستعدّ لتسريح 4 آلاف عامل

يتوقع أن تقوم شركة “جنرال موتورز” لتصنيع السيارات بتسريح نحو 4 آلاف من العاملين لديها، بموجب خطة إعادة هيكلة أُعلنت أواخر العام الماضي، وفق ما ذكر مصدر قريب من الملف لوكالة “رويترز”.

وتأتي عملية التسريح ضمن خطة لخفض النفقات أعلنتها جنرال موتورز في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، تقضي بخفض القوة العاملة بنسبة 15 في المائة وإغلاق سبع منشآت، بينها خمس في أميركا الشمالية.

لكن وسائل الإعلام قدرت أن يصل العدد الإجمالي لمن سيخسرون عملهم لنحو 14 ألفاً، ممن يعملون وفق عقود فردية أو المنتمين إلى نقابات.

وقالت “جنرال موتورز” إن الخطوة التي تعرضت لانتقادات من سياسيين أميركيين وكنديين، يمكن أن توفر عليها ستة مليارات دولار. ولم تقدر جنرال موتورز عدد العمال الذين قد يتم تسريحهم بشكل غير طوعي، نتيجة الاقتطاعات.

ورفض متحدث باسم جنرال موتورز التعليق على توقيت عمليات الصرف من العمل، بعدما ذكرت شبكة “سي.إن.بي.سي” و”ديترويت نيوز”، أنه يمكن أن تبدأ من الإثنين، قبل صدور تقرير عائدات الشركة. وقال المتحدث: “سنتواصل مع موظفينا أولاً”.

المصدر: رويترز