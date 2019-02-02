الجراح بعد اجتماع #مجلس_الوزراء في بعبدا: الرئيس #عون قال إننا في حكومة وحدة وطنية ويجب أن تبقى متضامنة لتحقيق مشاريع مهمة كالكهرباء والموازنة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 2 2019 - 12:37
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
02 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الحكومة اللبنانية تعقد جلستها الأولى برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا
الرئيس عون في مستهل جلسة الحكومة: أمامنا تحديات كثيرة علينا مواجهتها متحدين والظروف لا تسمح لنا بإضاعة الوقت
رئيس الحكومة سعد الحريري: هناك قرارات صعبة في كل المجالات يجب أن نتخذها
الرئيس نبيه بري لدى مغادرته قصر بعبدا بعد خلوة جمعته بعون والحريري قبل جلسة الحكومة: البيان الوزاري سينجز خلال أسبوع
الحكومة تشكّل لجنة صياغة البيان الوزاري التي ستعقد جلستها الأولى يوم الاثنين المقبل الساعة 12 ظهراً في السراي الحكومي
لجنة البيان الوزاري تضم إلى الرئيس الحريري الوزراء علي حسن خليل، محمد فنيش، جمال الجراح، منصور بطيش وصالح الغريب
لجنة البيان الوزاري تضم الوزراء سليم جريصاتي، أكرم شهيب، مي شدياق ويوسف فنيانوس
الجيش السوري يقضي على مجموعة إرهابية من "داعش" بمنطقة وادي السهيل جنوب شرق السخنة شمال شرق تدمر بريف حمص الشرقي
وزير الدفاع التركي خلوصي آكار: نؤكّد على احترام تركيا لوحدة أراضي جيرانها لا سيما سوريا والعراق
اليمن: قوى العدوان السعودي الأميركي تواصل خرق اتفاق السويد وتقصف مناطق متفرقة في الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة
الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية: ما يحدث في الحديدة ليس خروقاً فقط بل تصعيد عسكري كبير وغارات جوية مكثفة للعدوان
العميد يحيى سريع: استمرار التعامل مع الطرف الآخر من دون تحميله مسؤولية ما يحدث يهدّد تنفيذ اتفاق السويد
العميد سريع: مهمة قواتنا حماية المدنيين والتصدي لأي تصعيد عسكري بالوسائل المناسبة ومن حقنا الرد بالمثل
الأردن يوافق على طلب من الأمم المتحدة لاستضافة جولة جديدة من المحادثات اليمنية - اليمنية حول ملف الأسرى الأسبوع المقبل
رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية يتلقى دعوة رسمية لزيارة القاهرة منتصف الأسبوع المقبل ضمن جولة خارجية تشمل روسيا
الرئيس الروسي: موسكو تعلّق مشاركتها في معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى رداً على القرار الأميركي بالانسحاب منها
الرئيس فلاديمير بوتين: روسيا لن تنجر إلى سباق تسلّح جديد وستبدأ العمل على تطوير صاروخ فرط صوتي أرضي متوسط المدى
وزير الخارجية الروسي: واشنطن تنتهك معاهدة الصواريخ في إطار الناتو وقلقون من موقفها من معاهدة حظر انتشار السلاح النووي
الخارجية الصينية: خروج واشنطن الأحادي من معاهدة الصواريخ سيكون له تداعيات جدية وبكين تعارض توسيعها وتدعو للحفاظ عليها
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: أي اتفاق مع الحكومة الأميركية لا يستحق الحبر الذي يكتب به
إيران: شهيد و5 جرحى في هجوم إرهابي استهدف قاعدة لقوات التعبئة (الباسيج) في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد
طهران تطلق صاروخ كروز "هويزه" بميزات خاصة بالتزامن مع الذكرى الـ40 لانتصار الثورة الإسلامية
البرازيل: ارتفاع عدد ضحايا انهيار السد جنوب شرق البلاد الشهر الماضي إلى 115 قتيلاً و248 مفقوداً
كوبا: سقوط نيزك غرب البلاد مسبباً انفجاراً سمع دويه في عدد من بلدات إقليم "بينار ديل ريو"
الهند: مقتل طيارين عسكريين اثنين إثر تحطم طائرتهما بعد دقائق من إقلاعها جنوب البلاد
حزب الله يقيم مهرجاناً بعنوان "أربعون ربيعاً" في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران يتحدث فيه السيد حسن نصرالله الأربعاء 6 شباط الساعة 18:30 في مجمع سيد الشهداء (ع)
انطلاق حملة تجهيز مجاهد.. للمساهمة عبر مكاتب ومندوبي هيئة دعم المقاومة الإسلامية وجميع فروع مؤسسة القرض الحسن
الجراح بعد اجتماع #مجلس_الوزراء في بعبدا: الرئيس #عون قال إننا في حكومة وحدة وطنية ويجب أن تبقى متضامنة لتحقيق مشاريع مهمة كالكهرباء والموازنة
منذ 4 mins
2 February، 2019
التعليقات
ذات صلة
الجراح عن #الحريري: الخلافات السياسية يجب أن تبقى خارج مجلس الوزراء لاسيما اننا امام ملفات مهمة
وزير الاعلام جمال الجراح عن الرئيس عون: لإقرار #البيان_الوزاري سريعاً لتعويض الوقت الضائع
ألواح طينية من العراق تكشف أسرارا طبية تعود لآلاف السنين
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}