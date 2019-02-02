الجراح بعد اجتماع #مجلس_الوزراء في بعبدا: الرئيس #عون قال إننا في حكومة وحدة وطنية ويجب أن تبقى متضامنة لتحقيق مشاريع مهمة كالكهرباء والموازنة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2019 - 12:37

الجراح بعد اجتماع #مجلس_الوزراء في بعبدا: الرئيس #عون قال إننا في حكومة وحدة وطنية ويجب أن تبقى متضامنة لتحقيق مشاريع مهمة كالكهرباء والموازنة

منذ 4 mins 2 February، 2019
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