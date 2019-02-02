قوى الامن اوقفت تاجر مخدرات في سن الفيل

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي “إستكمالا لمكافحة ظاهرة ترويج المخدرات وتعاطيها ضمن محافظة جبل لبنان، وبنتيجة المتابعة والرصد، أوقفت قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بتاريخ 29/1/2019 في محلة طريق سوق الأحد – سن الفيل، أحد أخطر مروجي المخدرات، على متن دراجة كهربائية لون زيتي، ويدعى ش. خ. (مواليد العام1998، سوري) وبعد تفتيشه عثر في حوزته على قطعة من حشيشة الكيف زنة نحو /7/غ.و/3/ مظاريف تحتوي على مادة الكوكايين زنة كل ظرف نحو/17/غ.

بالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدرات في محلتي برج حمود وطريق سوق الأحد – سن الفيل، لصالح التاجر: م. ص. ز. المعروف ب”الحاج”. كما اعترف ايضا بإستئجارالأخير شقة في محلة برج حمود لتخزين المخدرات في داخلها.

بدهم الشقة، ضبط:

– 10 اكياس نايلون في داخلها مظاريف تحتوي على مخدرات زنة كل ظرف نحو غرام واحد.

– 9 اكياس نايلون في داخلها مادة باز الكوكايين زنة الكيس نحو 05 غ.

– 21 كيس نايلون في داخلها كوكايين، زنة كل ظرف نحو 1.5 غ.

– 12 مغلفا تحتوي على مادة حشيشة الكيف.

– اكياس نايلون في داخلها 22 ظرفا، تحتوي على مادة الكوكايين، زنة الظرف الواحد نحو غرام واحد.

– اكياس نايلون صغيرة الحجم في داخلها 14 ظرفا تحتوي على مادة الكوكايين زنة كل ظرف نحو /05/غ.

– اكياس نايلون فارغة تستخدم لتوضيب المخدرات عددها 24

هذا وقد حجزت الدراجة وأحيل الموقوف مع المضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام