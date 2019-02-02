بولندا تنفي استعدادها لنشر صواريخ نووية أمريكية على أراضيها

أكدت وزارة الخارجية البولندية رفض وارسو نشر أي صواريخ نووية أمريكية على أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية البولندية “إنها تدحض زعم أن الوزير ياتسيك تشابوتوفيتش طالب في مقابلة مع هيئة تحرير مجلة “شبيغل” بنشر صواريخ أميركية نووية في أوروبا”.

وشددت الوزارة، على أنه عندما تم التطرق إلى معاهدة الصواريخ قال الوزير البولندي، إن “أوروبا تعتمد حاليا على الردع النووي الذي يضمنه حلف شمال الأطلسي”.

وردا على سؤال حول إمكانية نشر السلاح النووي على أراضي بولندا، قال: “نحن لا نرغب بذلك أبدا”.

كما لم يستبعد الوزير البولندي أن يضمن السلاح النووي في المستقبل وكما في الوقت الراهن السلام في المنطقة.

ومع ذلك، شدد على أن القرارات المحتملة حول موقع الأسلحة النووية، هي من صلاحيات الناتو حصرا.

وسبق لمجلة “شبيغل” الألمانية ونشرت مقابلة مع وزير الخارجية البولندي تحت عنوان “وزير خارجية بولندا يطالب بنشر صواريخ نووية أمريكية في أوروبا”.

وفي العنوان الفرعي جاء أن “تشابوتوفيتش دعا لنشر أسلحة نووية أمريكية في أوروبا”.

المصدر: وكالات