الخارجية الأردنية: #الأردن يوافق على استضافة اجتماع جديد بين ممثلي حكومة هادي و#جماعة _أنصار الله لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2019 - 09:33
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الخارجية الأردنية: #الأردن يوافق على استضافة اجتماع جديد بين ممثلي حكومة هادي و#جماعة _أنصار الله لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى (سبوتنيك)
منذ 2 mins
2 February، 2019
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