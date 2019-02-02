بينس يحث مادورو على “عدم اختبار عزيمة” الولايات المتحدة

وجه مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي تهديدات مباشرة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قائلا إن “الوقت قد حان للتحرك” وإن على مادورو “المغادرة” وعدم “اختبار عزيمة الولايات المتحدة”.

وقال بينس في مؤتمر في ميامي (فلوريدا) بثته شبكة C-Span الأمريكية: “ليس هناك وقت للحوار، لقد آن الأوان للتحرك.. لقد حان الوقت لوضع حد لديكتاتورية مادورو وإلى الأبد”.

وذكر بينس أن الولايات المتحدة تعتزم الاستمرار في ممارسة الضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة الفنزويلية.

وأضاف بينس أن “الوقت قد حان لتحرير فنزويلا من النفوذ الكوبي”، متهما هذا البلد بأنه ” بالذات هو الإمبريالي في النصف الغربي من الكرة الأرضية”.

وفي حديثه للمهاجرين الفنزويليين الذين حضروا كلمته، قال بينس إن الولايات المتحدة ستدعم المعارضة في فنزويلا “حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم”.

المصدر: وكالات