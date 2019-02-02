#الحديدة: مرتزقة العدوان يقصفون بالمدفعية منطقتي الكوعي والشجن بالدريهمي و7يوليو ( المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2019 - 00:53

#الحديدة: مرتزقة العدوان يقصفون بالمدفعية منطقتي الكوعي والشجن بالدريهمي و7يوليو ( المسيرة)

منذ 54 mins 2 February، 2019
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