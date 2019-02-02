#الحديدة: مرتزقة العدوان يقصفون بالمدفعية منطقتي الكوعي والشجن بالدريهمي و7يوليو ( المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2019 - 00:53
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الصحة الفلسطينية: إصابة 32 مواطناً برصاص قوات العدو الصهيوني خلال مشاركتهم في الجمعة الـ45 لمسيرات العودة
إصابتان في بلدة بيت فوريك بالضفة الغربية المحتلة خلال مواجهات بيت شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني
الشيخ نعيم قاسم: حزب الله لن يخضع للضغوط ولتعمل الحكومة على الاقتصاد ومصالح الناس
المفتي الشيخ أحمد قبلان: أملنا أن تشكل هذه الحكومة بقعة ضوء في نفق التحديات والاستحقاقات
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: نرحب بتشكيل حكومة جديدة في لبنان وفرنسا ساعدت اللبنانيين في تذليل الصعاب
المفوضية السامية للامم المتحدة: يحتاج 3.5 مليون سوري وعراقي لاجئ ونازح داخليا الى المساعدات الشتوية هذا العام
السفير الروسي لدى طهران: التجارب الصاروخية الايرانية لا تتناقض مع قرار مجلس الامن الدولي
السفير الروسي لدى طهران: لإيران الحق في تطوير برنامجها الفضائي وموسكو واثقة من طابعه السلمي
وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو: نعلن رسميا خروجنا من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى اعتبارا من يوم السبت
بومبيو: روسيا تعرض المصالح الأمريكية الامنية للخطر ويتعين عليها الإلتزام بالمعاهدة
أ.ف.ب: الحلف الأطلسي يدعم "بالكامل" الانسحاب الأميركي من معاهدة الحد من الصواريخ النووية مع موسكو
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: ألمانيا مستعدة لإجراء محادثات لإنقاذ معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى
فرنسا تأسف لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة حظر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى
الاتحاد الأوروبي: نحث الولايات المتحدة وروسيا على احترام كامل مقتضيات معاهدة حظر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى
الخارجية الروسية: موسكو تحتفظ بحق الرد في حال تم فسخ معاهدة الصواريخ نهائيا
آية الله الشيخ عيسى قاسم: لا يمكن للبحرين أن تستقر به اي سياسة لا تنظر اليه بالمنظار الحقيقي لإنسانيته وعزته وشموخه
الشيخ قاسم: شعب البحرين شعب الإباء والنهوض لا يقبل الذل والخنوع ولا يستذوق الاهانة
إصابة 8 مواطنين يمنيين بجروح متفاوتة جراء استهداف طائرات العدوان السعودي الامريكي لحافلاتهم في منطقة المخافي بحجة
إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات لعناصر التحالف السعودي شرق جبل جحفان في جيزان
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: بوتين بحث مع مجلس الامن الروسي الوضع في فنزويلا وأكد على ضرورة إيجاد حل دون تدخل خارجي
مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية: المقررة الأممية كالامار ترى أن ولي العهد السعودي هو المشتبه به الأول في جريمة خاشقجي
هيئة رصد الزلازل: زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر يضرب جنوب المكسيك
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#الحديدة: مرتزقة العدوان يقصفون بالمدفعية منطقتي الكوعي والشجن بالدريهمي و7يوليو ( المسيرة)
منذ 54 mins
2 February، 2019
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