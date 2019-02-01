الخارجية الروسية: واشنطن تستخدم من لا شك في أنهم إرهابيين لمصالحها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن واشنطن لا تمانع استخدام من لا شك في أنهم إرهابيين في غاياتهم الجيوسياسية.

وجاء في تعليق قسم الإعلام والصحافة في الوزارة على تقرير الاستخبارات الأميركية: “كما نرى على مثال ما يحدث في سوريا، واشنطن ليست ضد استخدام حتى من لا شك في أنهم إرهابيين. خلال 8 سنوات من الحرب في سوريا تقوم الأجهزة الأميركية المختصة بدعم المجرمين المرتبطين بشكل مباشر بتنظيم “القاعدة” خلافا حتى لقوانينها. وتعول على تغيير السلطة في دمشق باستخدامهم”.

هذا وكان مدير الاستخبارات الأمريكية دانييل كوتس، قد قدم في 29 كانون الثاني/يناير الماضي، تقريراً لمجلس الشيوخ الأميركي، تحدث فيه عن التهديدات التي تواجه أمن الولايات المتحدة.

المصدر: سبوتنيك